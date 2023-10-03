تركيا تطلق عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني وتعتقل 928 شخصًا

أطلقت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، عملية أمنية متزامنة ضد خلايا تابعة لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، إن العملية الأمنية تأتي بعد متابعة وتحريات استمرت 10 أشهر، قامت خلالها الاستخبارات التركية برصد المشتبه بهم في النشاط لمصلحة التنظيم الإرهابي في كلّ من شمال العراق وسوريا، إلى جانب الداخل التركي.

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وأوضحت "الأناضول" أن العملية تُنفّذ بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات، والمديرية العامة للأمن والنيابة العامة.

وصل عدد الموقوفين إلى 928 شخصًا، ضمن المداهمات التي طالت نحو 64 ولاية، منذ الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مقري وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة الأحد الماضي.

بدوره، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن إنه اعتبارًا من صباح اليوم تم تنفيذ 466 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء تركيا، شارك فيها ألفًا و440 عنصرًا أمنيًا.

وكان حزب العمال الكردستاني، أعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف الهجوم مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية الواقعين في المجمع نفسه وسط العاصمة، قرب مبنى البرلمان، يوم الأحد الماضي.