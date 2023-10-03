أخبار الرياضة

حامد الغامدي اتفاقي حتى 2028

3 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

أعلن نادي الاتفاق، الثلاثاء، تمديد التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم حامد الغامدي.

أوضح نادي الاتفاق في بيان رسمي أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا سيستمر مع الفريق حتى عام 2028.

كتب حساب الاتفاق على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الكمبيوتر يمدد تعاقده.. حامد الغامدي اتفاقي حتى عام 2028".

في تغريدة أخرى، نشر حساب الاتفاق: "العديدُ من الذكريات صنعها، والكثير من المُستقبل ينتظره.. حامد الغامدي يستكمل الطريق الذي بدأه رفقة فارس الدهناء".

يستعد الاتفاق لمواجهة الفتح، الخميس المقبل، في ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يحتل الاتفاق المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة حققها بالفوز بخمس مباريات وتعادلين وخسارة واحدة.