حامد الغامدي اتفاقي حتى 2028

أعلن نادي الاتفاق، الثلاثاء، تمديد التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم حامد الغامدي.

أوضح نادي الاتفاق في بيان رسمي أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا سيستمر مع الفريق حتى عام 2028.

كتب حساب الاتفاق على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الكمبيوتر يمدد تعاقده.. حامد الغامدي اتفاقي حتى عام 2028".

الكمبيوتر يمدد تعاقده 💻🥳 حامد الغامدي اتفاقي حتى عام 2028 🟢🔴💪#حامد_اتفاقي_2028 | @HG100100 pic.twitter.com/E7aWrAmEsN — نادي الاتفاق (@Ettifaq) October 3, 2023

في تغريدة أخرى، نشر حساب الاتفاق: "العديدُ من الذكريات صنعها، والكثير من المُستقبل ينتظره.. حامد الغامدي يستكمل الطريق الذي بدأه رفقة فارس الدهناء".

العديدُ من الذكريات صنعها، والكثير من المُستقبل ينتظره! 🤩 حامد الغامدي يستكمل الطريق الذي بدأه رفقة فارس الدهناء 🏇#حامد_اتفاقي_2028 | @HG100100 pic.twitter.com/OpikOQgdRa — نادي الاتفاق (@Ettifaq) October 3, 2023

يستعد الاتفاق لمواجهة الفتح، الخميس المقبل، في ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يحتل الاتفاق المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة حققها بالفوز بخمس مباريات وتعادلين وخسارة واحدة.