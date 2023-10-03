بعد تداول مقاطع لمقهى ينظم احتفالا موسيقيا.. أمانة حائل لـ”الوئام”: إغلاق المقهى سببه عدم الحصول على تراخيص تنظيم الفعاليات

أغلقت أمانة منطقة حائل خلال الأيام الماضية أحد المقاهي حديثة الافتتاح، وذلك بتواجد عدد من الفنانين والفنانات، بسبب عدم أخذ التصاريح اللازمة.

جاء ذلك عقب تلقي الأمانة عدداً من البلاغات بذلك الشأن، وبتوجيه من المسؤولين في الأمانة؛ باشرت الفرق المختصة ببلدية وسط المدينة جولة رقابية إلى الموقع، للتحقق من البلاغ.

وفي تصريح خاص لصحيفة الوئام، قال المهندس سعود آل علي، مساعد أمين منطقة حائل للاتصال المؤسسي، إن "عدد المقاهي في منطقة حائل، المماثلة لما تم رصده والتي تقدم (الشيشه)، هي 4 مقاهي داخل نطاق وسط حائل، كما بلغ عدد المقاهي التي تم إغلاقها خلال هذا الشهر مقهى واحد".

وأوضح "آل علي" أن "أبرز المخالفات التي تم رصدها هي تقديم (الشيشة) بدون تصريح ومخالفة اشتراطات العاملين". مضيفا أنه "يتوجب على أصحاب الأنشطة التجارية اتباع الأنظمة وأخذ التصاريح اللازمة، حسب النظام".

وعن ماهية الترتيبات المتبعة في إغلاق المقهى، ذكر المهندس "آل علي" أنه "تم إغلاق المقهى لعدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط، بغض النظر عن التصاريح اللازمة لإقامة الفعاليات والأنشطة داخل المقهى، كما تم استدعاء صاحب المنشأة وشرح جميع الاشتراطات النظامية بهذا الشأن ليعاد افتتاح المنشأة مرة أخرى حسب النظام".

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وشدد "آل علي" على أن "أمانة منطقة حائل ستستمر في جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية، لضمان التزامها بالأنظمة والتعليمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين".