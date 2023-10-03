حقق الفيحاء فوزه الأول في تاريخه ببطولة دوري أبطال آسيا بعد هزيمة باختاكور الأوزبكي بنتيجة (2-0).
أقيمت مباراة الفيحاء وباختاكور على ملعب "الأمير فيصل بن فهد بالملز"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا "موسم 2023-2024".
وقع المغربي عبد الحميد صابيري على هدف الفيحاء الأول في الدقيقة العاشرة، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للفيحاء في الدقيقة 71.
🔚بثنائية الفيحاء يحقق الفوز الأول في آسيا ✅#الفيحاء_باختاكور#دوري_آبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/VCjk5nGBKo
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 3, 2023
حصد الفيحاء أولى 3 نقاط في تاريخه ببطولة دوري أبطال آسيا، ليحتل وصافة المجموعة الأولى.