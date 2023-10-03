برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة جوع طارئة على حدود السودان وجنوب السودان

حذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة جوع طارئة تلوح في الأفق على الحدود بين السودان وجنوب السودان.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي في بيان صحفي اليوم أن من بين ما يقرب من 300 ألف شخص وصلوا إلى جنوب السودان في الأشهر الخمسة الماضية، يعاني واحد من كل خمسة أطفال من سوء التغذية، مبيناً أن 90 % من الأسر العائدة تعاني من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد.

وكشف بيانات برنامج الأغذية التي تم جمعها عند المعبر الحدودي, أن ما يقرب 20% من النساء والأطفال دون سن الخامسة، وأكثر من ربع النساء الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية.

وأضاف برنامج الأغذية العالمي أن العائلات على الحدود تحتاج بشكل عاجل إلى أكثر من 120 مليون دولار أمريكي لزيادة الدعم.

وأكد البرنامج أن جنوب السودان يواجه فجوة تمويلية تبلغ 536 مليون دولار أمريكي على مدى الأشهر الستة المقبلة، مبيناً أنه لم يتمكن من تقديم المساعدات الغذائية سوى لـ 40 % من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2023.