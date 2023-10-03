بايرن يقتنص فوزًا صعبًا من مضيفه كوبنهاغن بدوري أبطال أوروبا

اقتنص بايرن ميونيخ الألماني فوزًا صعبًا من مضيفه كوبنهاغن الدنماركي بنتيجة 2-1.

وقلب بايرن ميونيخ تخلفه أمام كوبنهاغن بهدف إلى فوز 2-1 الثلاثاء ليحقق انتصاره الثاني ضمن المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

كان فريق العاصمة الدنماركية في طريقه لتحقيق مفاجأة مدوية عندما تقدم على الفريق البافاري بهدف سجله لوكاس ليراغر (56).

أدرك جمال موسيالا التعادل بهدف من مجهود فردي رائع (67)، قبل أن يمنح البديل الفرنسي ماتيس تل بايرن ميونيخ هدف الفوز بعد تمريرة حاسمة من البديل الآخر توماس مولر (83).

بايرن يسجل هدف التقدم عن طريق لاعبه ماتيس تيل#دوري_أبطال_أوروبا #كوبنهاغن_بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/3sO8bMtSxf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2023

رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما احتل كوبنهاجن المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.