مستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى تزامنًا مع احتفالات عيد العرش

جدد مستوطنون يهود اليوم الأربعاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تزمنًا مع احتفالاتهم بعيد العرش اليهودي.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "وفا" عن بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية جاء فيه أن أكثر من 300 مستوطن اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وعند أبوابه الخارجية.

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وأوضحت الأوقاف الإسلامية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي واصلت التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند أبوابه الخارجية، ومنعت دخول الشبان إلى المسجد.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا) اليوم ، "عززت شرطة الاحتلال من تواجدها في القدس القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه، لتأمين اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة خلال العيد اليهودي".

ما هو عيد العرش اليهود؟

وتستمر أيام عيد "العُرش" حتى السابع من شهر أكتوبر الجاري، وكثفت "منظمات الهيكل" المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى".

وعيد "العُرش" هو المناسبة الثالثة ضمن موسم الأعياد اليهودية هذا العام، ويأتي بعد رأس السنة العبرية الجديدة، و"يوم الغفران".

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع عيد العُرش اليهودي، قيودًا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.