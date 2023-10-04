لوف: ناجلسمان الخيار الجيد لتدريب المنتخب الألماني

أثنى يواخيم لوف، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، على جوليان ناجلسمان، ووصفه بأنه "خيار جيد للغاية" لتدريب المنتخب.

وقال لوف للمدونة الصوتية "شبيلماخر" :"اعرف طريقة تفكيره. لست بحاجة لمنحه الكثير من النصائح حاليا".

وقال لوف إن خلال فترة توليه تدريب المنتخب، من 2006 إلى 2021، والتي توج فيها بلقب كأس العالم 2014، كان على تواصل مع ناجلسمان، الذي درب هوفنهايم ولايبزج وبايرن ميونخ في هذا التوقيت.

ولدى ناجلسمان مهمة إعادة ألمانيا للطريق الصحيح بعد الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم مرتين على التوالي، وتحقيق نتائج جيدة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي تقام في ألمانيا.

وقال لوف :" إنه يدرك بالفعل ما ينتظره".

ويرى لوف أن ناجلسمان مدرب لديه خبرات عظيمة رغم صغر سنه.

وأكد لوف :"من المهم للغاية بالنسبة للفريق والاعبين، أن يكون المدرب قادرا على منح لاعبيه الحلول. وهذا بالتحديد الشيء الصحيح الذي يجب فعله في هذا التوقيت".