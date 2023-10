منح جائزة نوبل في الكيمياء لثلاثة علماء مقيمين في الولايات المتحدة

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، عن منح جائزة نوبل للكيمياء للعلماء المقيمين في الولايات المتحدة منجي باوندي وأليكسي إكيموف ولويس بروس.

والثلاثة باحثين مقيمين في الولايات المتحدة هم منجي باوندي من "ماساتشوستس إنستيتيوت أوف تكنولوجي" ("إم آي تي") ولويس بروس من جامعة كولومبيا وأليكسي إكيموف الذي يعمل في "نانو كريستلز تكنولوجي"، عن "اكتشاف نقاط كمومية وتخليقها". وهم علماء يعملون في الولايات المتحدة في مجال الجسيمات النانوية.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023