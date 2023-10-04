حارس ليفربول السابق: لن أتفاجأ برؤية صلاح في الدوري السعودي

يعتقد براد فريدل، حارس مرمى ليفربول السابق، أن هناك فرصة كبيرة لانتقال الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز إلى الدوري السعودي.

ورفض نادي ليفربول عرضًا ضخمًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد من أجل ضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال براد فريدل في تصريحات لـ"Betway" عندما سئل عما إذا كان بإمكانه رؤية مغادرة صلاح إلى المملكة العربية السعودية في وقت ما: "لا أستبعد أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف الحارس الدولي الأمريكي السابق: "عليك أن تضع في اعتبارك أن جميع اللاعبين في جميع الأندية يتقدمون في السن في مرحلة ما، والعمر لا يهم كثيرًا في المملكة العربية السعودية في هذه اللحظة من الزمن".

وأكمل: "سيأتي وقت لرحيله، وسيعرف يورجن كلوب مدرب الفريق متى يحين ذلك، وكذلك سيعرف مجلس الإدارة فيما يتعلق بالشؤون المالية المرتبطة به أيضًا. لذا، لن أتفاجأ برؤية ذلك يحدث في المستقبل على الإطلاق".

وأنهى فريدل تصريحاته بالرد على ما إذا كان سيصنف صلاح ضمن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز قائلا: "إنه بالتأكيد هناك".

وسجل صلاح 190 هدفا في 313 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه للريدز قادما من روما الإيطالي في عام 2017، وخلال فترة وجوده في أنفيلد، ساعد فريقه على تحقيق المجد في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.