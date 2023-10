يويفا يعلن تقدم إيطاليا وتركيا بعرض مشترك لاستضافة يورو 2032

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء إنه تلقى طلبا من إيطاليا وتركيا لدمج عرضيهما في ملف واحد مشترك لاستضافة بطولة أمم أوروبا "يورو 2032" ليصبح العرض المشترك من بريطانيا وأيرلندا الوحيد لتنظيم نسخة 2028.

وقال اليويفا في بيان "تحديد الفائز باستضافة البطولتين لا يزال يتطلب موافقة اللجنة التنفيذية في اجتماعها في نيون في العاشر من أكتوبر".

UEFA confirm Turkey have withdrawn as a Euro 2028 bidder meaning the UK and Ireland are now unopposed and will be confirmed as host on October 10.

Turkey will instead bid with Italy for Euro 2032.🏆 pic.twitter.com/nac7MPXLgZ

