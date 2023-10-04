الجزائر وتونس توقعان 26 اتفاقية تعاون

وقعت الجزائر وتونس اليوم، في ختام أعمال اللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة بالجزائر العاصمة 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكولًا.

وشملت هذه الاتفاقيات التي أشرف على توقيعها رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن ونظيره التونسي أحمد الحشاني 16 مجالًا من بينها شؤون المجاهدين، والتعليم، والشؤون الأمنية والاجتماعية، والتجارة، والنقل.

وأوضح رئيس الوزراء الجزائري في مؤتمر صحفي، أنه تم الاتفاق على ضرورة العمل سويًا لتعزيز التنسيق وتكثيف الاتصالات بين الجانبين والحرص على انتظام انعقاد الاجتماعات الثنائية من أجل تقييم وتقويم دوري لملفات التعاون وإزالة جميع العقبات أمام تطور المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.