أخبار الرياضة

“فيفا” يمنح حق تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا

4 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا، الأربعاء، حصول ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال على حق تنظيم كأس العالم 2030.

وكشف ملك المغرب محمد السادس، عن حصول بلاده على حق تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

ونشر حساب قناة "الرياضية" المغربية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "يسر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن يعلن للشعب المغربي أن اللجنة التنفيذية للفيفا قبلت بالإجماع ملف المغرب - إسبانيا - البرتغال باعتباره المرشح الوحيد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030".

قبل أن يعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدها بدقائق، في بيان حصول المغرب وإسبانيا والبرتغال على حق تنظيم بطولة كرة القدم الأكبر على الإطلاق.

وأشار موقع "فيفا" في بيانه إلى أن أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.

وكانت أول نسخة من كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي، فيما وصلت الأرجنتين لنهائي البطولة آنذاك.