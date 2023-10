“فيفا” يمنح حق تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا، الأربعاء، حصول ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال على حق تنظيم كأس العالم 2030.

وكشف ملك المغرب محمد السادس، عن حصول بلاده على حق تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

ونشر حساب قناة "الرياضية" المغربية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "يسر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن يعلن للشعب المغربي أن اللجنة التنفيذية للفيفا قبلت بالإجماع ملف المغرب - إسبانيا - البرتغال باعتباره المرشح الوحيد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030".

قبل أن يعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدها بدقائق، في بيان حصول المغرب وإسبانيا والبرتغال على حق تنظيم بطولة كرة القدم الأكبر على الإطلاق.

FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

