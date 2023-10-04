التعاون الإسلامي تدعم ترشُّح المملكة لاستضافة مونديال 2034

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها الكامل لنية المملكة العربية السعودية في الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفقًا لإعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم في 4 أكتوبر 2024.

وأشاد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، بالتصريحات التي أدلى بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدًا أن المملكة لديها كل القدرات البشرية واللوجستية والبنية التحتية لتنظيم نسخة مميزة وغير مسبوقة من كأس العالم.

وأضاف أن السعودية، كونها أرضًا للمحبة والسلام والوئام، ستستغل هذا الحدث الذي تمثله كرة القدم - اللعبة الشعبية الأولى في العالم - لنشر رسائل المحبة والسلام لشعوب العالم بمختلف ثقافاتهم وأعراقهم.

وأشار السيد حسين طه إلى أن نجاح السعودية في استضافة العديد من الأحداث العالمية والفعاليات الرياضية يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وختم تصريحه بدعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدعم ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 في إطار التعاضد وتعزيز العمل الإسلامي المشترك والمساهمة في مصلحة شباب العالم الإسلامي ونشر ثقافة المحبة والسلام.