كلوب يطالب بإعادة مباراة توتنهام وليفربول

طالب الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بإعادة مباراة فريقه ضد مضيفه توتنهام هوتسبير، بعد خطأ إلغاء هدف صحيح للفريق الأحمر في المباراة.

وخسر ليفربول على يد توتنهام بنتيجة 1-2 يوم السبت الماضي ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

لكن المباراة شهدت إلغاء هدف صحيح سجله لويس دياز، لاعب الريدز، في شباك نظيره اللندني، بقرار من الحكم بعد العودة إلى حكم تقنية الفيديو المساعد.

واعترفت لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بخطأ قرار حكم المباراة.

ونشرت اللجنة المحادثة الصوتية بين حكام المباراة ومسؤولي تقنية "فار"، بناءً على طلب من ليفربول، لكن كلوب قال إن ذلك لم يجلب لفريقه أي منفعة.

وقال كلوب، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل الإعلام البريطانية، "المحادثة لم تغير الأمر على الإطلاق، إنه خطأ واضح. أعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك حلول لذلك، وأرى أنه يتعين إعادة المباراة".

وأضاف كلوب "الحجة ضد اتخاذ قرار إعادة المباراة هي أنه يفتح الباب أمام وقائع أخرى مماثلة، إنه أمر غير مسبوق، ولم يحدث من قبل".

أوضح المدرب الألماني "أنا معتاد على اتخاذ القرارات الخاطئة والصعبة، لكن شيئا كهذا لم يحدث مطلقا ولهذا السبب أعتقد أن إعادة المباراة هي الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".