الأهلي والاتحاد يتصارعان في “ديربي جدة”.. والهلال يخشى مفاجآت الأخدود

سيكون ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" غدًا الجمعة مسرحًا لقمة الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين، التي تجمع الاتحاد، حامل اللقب، وضيفه الأهلي، العائد إلى المسابقة هذا الموسم.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 19 نقطة متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن الهلال في صدارة الترتيب بعد نهاية الجولة الثامنة.

في حين يأتي الأهلي في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن الاتحاد الذي لم يقدم المستوى المأمول منه في مبارياته الأخيرة، إلا أنه نجح في تحقيق الأهم وهو الفوز، حتى مباراته الأخيرة أمام الفيحاء التي تعثر خلالها بالتعادل ليفقد بسببه الصدارة، متطلعاً إلى استعادة نغمة الفوز والبقاء قريباً من الهلال المتصدر.

وما زالت مشاركة قائد الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما محل شك، حيث يواصل برنامجه التأهيلي، في الوقت الذي سيعود لصفوف الفريق نجما المنتخب الأولمبي فيصل الغامدي وزكريا هوساوي.

على الجانب الآخر، بدأ الأهلي الموسم بقوة، إلا أنه لم يعرف طريق الفوز في آخر مباراتين، إذ خسر من النصر برباعية قبل أن يفرض عليه الاتفاق التعادل السلبي، حيث يأمل أن يستعيد توازنه ويعود لسكة الانتصارات عبر بوابة جاره ومنافسه التقليدي.

الهلال يسعى لمواصلة الصدارة

من جهته، يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الأخدود، بعد غدٍ السبت، بحثًا عن مواصلة صدارة الترتيب.

ورغم الأداء الجيد الذي يقدمه الهلال، فهو يدرك أن المباراة لن تخلو من الصعوبة وأنه مطالب بالفوز للتمسك بالصدارة، إذ يدخل المباراة منتشيًا بفوزه على نساجي مادزندران الإيراني بثلاثية نظيفة في دوري أبطال آسيا التي أسهمت في تصدره مجموعته.

بينما يحلم الأخدود بتحقيق فوزه الثاني تواليًا والثالث هذا الموسم، لتحسين مركزه الثالث عشر على لائحة الترتيب برصيد 7 نقاط.

النصر للضغط على ثلاثي المقدمة

في المقابل، يسعى النصر لتحقيق فوز جديد عندما يستقبل أبها غدًا الجمعة على ملعب الأول بارك بالرياض، إذ يقدم مستويات كبيرة، فهو لم يخسر أو يتعادل في آخر 10 مباريات لعبها في 3 بطولات، بل ويسير بشكل تصاعدي ويسجل نتائج كبيرة.

فبعد عثرة البداية بخسارته في مباراتين، حقق 10 انتصارات متتالية، 6 منها في الدوري و3 في دوري أبطال آسيا، وانتصار في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يتمنى تحقيق فوز جديد يتقدم من خلاله في سلم الترتيب ويضغط على الأندية التي تسبقه في الترتيب.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويأمل في التقدم إلى مراكز الصراع على الصدارة.

من جانبه يسعى أبها إلى تضميد جراحه، إذ سيرمي بكل ثقله لإيقاف مسلسل الهزائم واستعادة نغمة الفوز من جديد، خصوصاً وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزٍ في مباراتين وخسارة ست مباريات، لذا يأمل أن يزيد غلته من النقاط.

مواجهة مثيرة بين الاتفاق والفتح

ويحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام اليوم الخميس لقاءً مهمًا، يمكن وصفه بقمة ثانية للجولة بين الاتفاق والفتح، إذ من المنتظر أن يكون لقاءً مثيرًا، في ظل المستويات الكبيرة والنتائج الإيجابية التي حققها كل منهما في المراحل الماضية.

وينفرد الاتفاق بالمركز الخامس برصيد 17 نقطة بعدما فاز في خمس وتعادل في اثنتين وخسر مباراة واحدة، بينما تقدم الفتح للمركز السابع برصيد 14 نقطة بعد فوزه في أربع مباريات وتعادل في واحدة مقابل خسارتين.

وبعدما سجل الاتفاق ثلاثة انتصارات متتالية، توقفت هذه السلسلة بالتعادل مع الأهلي، ساعياً إلى استعادة نغمة الانتصارات وملاحقة الأندية المتقدمة عليه.

وبدوره، نجح الفتح في استعادة توازنه سريعاً بعد الخسارة أمام الاتحاد، عندما اكتسح الوحدة بالخمسة، ويأمل تجاوز عقبة مضيفه القوي.

ويبحث الرياض وجاره الشباب عن النقاط الثلاث عندما يلتقيان على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مباراة ترجح خلالها كفة الأول عطفاً على الفوارق الفنية، فيما يسعى التعاون لتحقيق الفوز السابع في الدوري والثالث توالياً عندما يواجه ضيفه الطائي، ويبحث ضمك عن فوزه الثاني في الدوري عندما يستقبل الحزم اليوم، فيما يلعب بعد غدٍ السبت المقبل الوحدة مع الفيحاء، والخليج مع الرائد.