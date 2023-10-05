اتحاد الكرة العراقي يؤكد دعمه ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال دعمه الكامل لملف المملكة العربية السعودية لاستضافة مونديال كأس العالم 2034 .

وقال درجال، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، "إن تقديم الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب استضافة كأس العالم هو نجاح وخطوة كبيرة تحسب لكل العرب وعلينا دعم ذلك ومساندته والوقوف معه بكل الإمكانيات".

وأضاف درجال "نحن على ثقة عالية بقدرة وإمكانيات المملكة وأنه سيكون مونديالاً مميزاً يبهر العالم بأسره لذلك فإن واجبنا دعم ملف المملكة العربية السعودية بكل ما أوتينا من قوة وإمكانيات لتنظم المونديال ليكون باستضافتها".

كانت المملكة العربية السعودية أعلنت أمس الأربعاء نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة، أن رغبة المملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034 تعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.

وأوضح ولي العهد بأن نية الاستضافة تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي.