أرامكو تتصدر تصنيف الشركات الأكثر ربحية في العالم 2023

هيمنت أرامكو السعودية على تصنيف الشركات الأكثر ربحية في العالم لعام 2023، بأرباح قياسية تجاوزت 156 مليار دولار، متجاوزة أرباح شركة آبل ومايكروسوفت وإكسون موبيل، وبهامش كبير عن أقرب منافسيها أبل التي جاءت في المركز الثاني بأرباح تجاوزت 94 مليار دولار.

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كما حقق عملاق النفط السعودي، بحسب البيانات المالية لآخر 12 شهرًا، حتى 5 مايو 2023، المركز الثالث من حيث القيمة السوقية للشركات الأكبر في العالم، حيث بلغت قيمة أرامكو 2.05 تريليون دولار.

وحلت شركة "أبل" صاحبة الصدارة بين الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، في المرتبة الأولى بقيمة 2.74 تريليون دولار تلتها مايكروسوفت بقيمة 2.3 تريليون دولار.

وفيما يتعلق بالمبيعات، جاءت أرامكو في المرتبة الثانية بعد وول مارت، متفوقة على أمازون العالمية، ومن المتوقع أن يتسع الفارق لصالح أرامكو، إذا استمرت أسعار النفط بالقرب من مستوياتها الحالية لبقية العام.

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وارتفع صافي دخل أرامكو بشكل قياسي عام 2022 بنسبة 46.5% متجاوزًا 161 مليار دولار، في مقابل 110 مليار دولار في عام 2021، حيث أوضحت الشركة أن الارتفاع في الأرباح جاء بسبب أسعار النفط القوية والكميات الكبيرة المباعة، وتحسن هوامش أرباح المنتجات المكررة.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي انخفضت أرباح أرامكو بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت أرباحها 30.08 مليار دولار،

وأرجعت أرامكو سبب التراجع بالإيرادات خلال الربع الثاني من 2023، إلى انخفاض أسعار النفط الخام وضعف هوامش التكرير والكيماويات.

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وفي إبريل من العام الجاري، رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها لشركة أرامكو من A إلى A+ مع نظرة مستقبلية مسقرة.

وقالت فيتش بأن النفقات الرأسمالية السنوية لشركة أرامكو ارتفعت إلى 38 مليار دولار في 2022 من 32 مليار دولار في عام 2021، ومن المقرر بأن ترتفع إلى 45 إلى 55 مليار دولار في عام 2023، وذلك بسبب جهود الشركة السعودية في زيادة القدرة المستدامة القصوى بمقدار مليون برميل من النفط يوميا إلى 13 مليون برميل بحلول عام 2027.

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