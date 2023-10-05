ريال مدريد يتمسك بالصدارة أمام أوساسونا.. وبرشلونة يحاول استغلال معاناة غرناطة

يستمر الصراع الشرس بين ثلاثي المقدمة في الدوري الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة، إضافة إلى الحصان الأسود جيرونا في الجولة التاسعة التي تنطلق مساء غدٍ الجمعة.

وستكون هذه هي الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي، حيث يعود نشاط الليجا يوم 20 أكتوبر الجاري.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولات الثماني الأولى برصيد 21 نقطة، إذ فاز في 7 مباريات، وخسر واحدة.

ويتفوق ريال مدريد على برشلونة، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، إذ فاز الفريق الكتالوني 6 مرات، وتعادل مرتين، ولم يخسر.

بينما يأتي جيرونا في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بعد فوزه في 6 مباريات، وتعادله مرة، وخسارته في أخرى.

ويلعب ريال مدريد ضد ضيفه أوساسونا، صاحب المركز التاسع، مساء بعد غدٍ السبت، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تأمين صدارته.

ويلتقي برشلونة مساء الأحد نظيره غرناطة، الذي يعاني في المركز قبل الأخير في الترتيب ولم يحقق الفوز منذ 5 مباريات.

أما جيرونا فيلعب ضد قادش، صاحب المركز الـ12، عصر بعد غدٍ، ما يعني أنه قد يعتلي قمة الترتيب مؤقتًا قبل أن يخوض ريال مدريد مباراته مساء اليوم نفسه.

ويمتلك برشلونة أقوى خط هجوم بتسجيله 19 هدفا، بفارق هدف واحد عن جيرونا وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع برصيد 16 نقطة، ومتفوقا بهدفين على ريال مدريد.

أما ريال مدريد فيمتلك بدوره أقوى خط دفاع، إذ اهتزت شباكه ست مرات فقط يليه أتلتيكو مدريد ولاس بالماس صاحب المركز الرابع عشر، وكلاهما اهتزت شباكه سبع مرات، ويحل برشلونة في المركز الرابع في قائمة أقوى دفاع حيث استقبلت شباكه ثمانية أهداف، مقابل 11 هدفا سكن مرمى جيرونا.

وقبل أيام قليلة من استئناف النشاط المحلي، فاز ريال مدريد على ملعب نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي 3 /2 كما فاز برشلونة على مضيفه بورتو البرتغالي 1 /صفر في دوري أبطال أوروبا، ليتصدر الفريقان مجموعتيهما القاريتين بالعلامة الكاملة بست نقاط من انتصارين متتاليين.

وفي الجولة الماضية من الدوري الإسباني فاز برشلونة على ضيفه إشبيلية 1 /صفر كما حسم الريال صراعه مع مضيفه جيرونا وفاز عليه بثلاثة أهداف دون رد.

ولم يتضح بعد مصير القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي من المشاركة مع برشلونة أمام غرناطة، بعدما غادر أرض ملعب المباراة أمام بورتو في الدقيقة 34، إثر إصابة في الكاحل الأيسر، بعد تدخل قوي من ديفيد كارمو مدافع بورتو، وقرر تشافي هيرنانديز مدرب النادي الكاتالوني، إشراك فيران توريس بدلا منه، قبل أن يسجل توريس هدف الحسم.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الواعد لامين يامال بعد تعرضه لضربة قوية في البطن ومغادرته الملعب قبل عشر دقائق من النهاية.

على الجانب الآخر يفتقد ريال مدريد لجهود ناتشو أمام أوساسونا بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف 3 مباريات عقب طرده أمام جيرونا.

وتنطلق الجولة التاسعة للدوري الإسباني غدا الجمعة بمباراة أتلتيك بيلباو مع ألميريا، ويلتقي السبت ريال ماريوركا مع فالنسيا وإشبيلية مع رايو فايكانو، فيما يلتقي الأحد فياريال مع لاس بالماس وأتلتيكو مع ريال سوسيداد وديبورتيفو ألافيس مع ريال بيتيس وسيلتا فيجو مع خيتافي.