فوز الكاتب النرويجي جون فوس بجائزة نوبل للأدب

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الخميس، عن فوز الروائي النرويجي جون فوس بجائزة نوبل في الأدب عن مسرحياته وأعماله النثرية الابتكارية التي تمنح صوتًا لما لا يمكن قوله.

وقال الأمين الدائم للأكاديمية السويدية ماتس مالم، بعد الإعلان عن هوية الفائز، إن فوس البالغ من العمر 64 عامًا، عرف بالنبأ "حين كان يقود سيارته عبر الريف باتجاه المضيق البحري شمال بيرغن في النروج، لقد أتيحت لنا الفرصة لبدء الحديث عن القضايا العملية وأسبوع نوبل في ديسمبر"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023