المرصد السوري: مقتل 60 شخصًا في هجوم استهدف الكلية الحربية في حمص

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص إلى 60 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

وذكر المرصد السوري، أن الانفجار ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة، وجرى خلال عرض تخريج دفعة من الكلية الحربية، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المشفى العسكري.

اقرأ أيضًا: فلسطين تدعو للتعامل مع اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي اليومية كمخطط يهدف لضم الضفة

بدوره، حمّل الجيش السوري في بيان له اليوم، التنظيمات الإرهابية مسؤولية الهجوم الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى المدنيين والعسكريين وأوقع عشرات الجرحى، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية.

وأفاد الجيش السوري في بيان "قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى".

وأضاف أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملا إجراميا غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت".