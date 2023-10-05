الأمم المتحدة: الصراع في السودان يخلق أسرع أزمات النزوح تزايدًا في العالم

أكدت الأمم المتحدة أن استمرار الصراع في السودان شكل أزمة النزوح الأسرع نموًا في العالم بما يهدد بتجاوز أقصى الجهود التي تبذلها المنظمة لمساعدة المحتاجين للدعم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الأمم المتحدة في جنيف عقدته منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان ونائبة الممثل الخاص للأمين العام كلیمنتین نكویتا سلامي.

وأفادت نكويتا سلامي أن الأشهر الستة المنصرمة أجبرت أكثر من 5.4 ملايين شخص على مغادرة ديارهم، مشيرة إلى أن قرابة 30 ألف شخص يفرون يوميا بسبب القتال.

وأضافت المسؤولة الأممية أن نصف سكان السودان- البالغ عددهم 24.7 مليون شخص - يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية، في إشارة إلى ما قدمته الأمم المتحدة وشركاؤها الشهر الماضي، بتوصيل 3000 طن من إمدادات المساعدات المنقذة للحياة على متن 66 شاحنة إلى ست ولايات.

ودعت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان الأطراف المتحاربة إلى إعادة الالتزام بتعهداتها السابقة بوقف تصعيد القتال.