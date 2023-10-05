الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في حمص

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في الكلية الحربية في حمص وسط سوريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية وتدين جميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتعارض مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تعازيها الحارة ومواساتها لحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذا الهجوم النكراء، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.