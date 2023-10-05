فريق ترامب يطالبون بإغلاق قضية اقتحام الكابيتول

قدم فريق دفاع الرئيس السابق دونالد ترامب التماسًا للمحكمة في واشنطن يطالب بإغلاق القضية التي يتهم فيها ترامب بالتآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.

ويعتقد المحامون أن ترامب كان يتمتع بالحصانة الرئاسية في ذلك الوقت، ويستندون إلى سابقة قانونية تعود لعام 1982 تكفل بحصانة الرئيس لضمان أداء وظائفه دون تردد أو مخاوف من المساءلة.

وفقًا للدفاع عن ترامب، لا يمكن للمدعي العام أن يعتبر جهود ترامب لضمان نزاهة الانتخابات كخروج عن صلاحياته الرئاسية، ولا يمكن أن يثبت وجود دوافع غير قانونية لدى ترامب بناءً على ادعاءات بأنه على علم بأن المعلومات التي نشرها كانت كاذبة.

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