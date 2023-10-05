الأمم المتحدة والصليب الأحمر يحثون على حظر الأسلحة ذاتية القتل

حث رئيسا الأمم المتحدة و الصليب الأحمر اليوم الخميس على حظر الأسلحة ذاتية القتل التي لا تخضع لتحكم البشر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحسب موقع" news.un" إن الآلات التي يمكن أن تقتل دون أن يتحكم فيها الإنسان يجب أن يحظرها القانون الدولي، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وفي نداء مشترك مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، حث الرئيسان الدول على فرض حظر وقيود محددة على أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل "للحفاظ على السيطرة البشرية على استخدام القوة" وحماية الإنسانية.

وقال غوتيريش وسبولجاريك: "لقد تفاقمت مخاوفنا بسبب زيادة توافر التقنيات الجديدة والناشئة المتطورة وإمكانية الوصول إليها، مثل تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، التي يمكن دمجها في الأسلحة المستقلة"، وأكدا على أن السماح بالتحكم في الأسلحة المستقلة من خلال خوارزميات التعلم الآلي "البرمجيات التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل أساسي والتي تكتب نفسها" أمر غير مقبول، في حين أن جميع الأسلحة المستقلة الأخرى تحتاج إلى إخضاعها لقيود واضحة ووضعها تحت الإشراف البشري، وأن سنوات من المناقشات المتعددة الأطراف قد أرست الأساس للدول للتفاوض على معاهدة جديدة ملزمة قانونا بحلول عام 2026.

وقال غوتيريش وسبولجاريك إنه من أجل تسخير التقنيات الجديدة لصالح البشرية، يجب على قادة العالم أولا معالجة المخاطر الأكثر إلحاحا وتجنب العواقب التي لا يمكن إصلاحها.