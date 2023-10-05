كييف: كل رجل في أوكرانيا يجب أن يدرك بأنه من المرجح أن يقاتل

وأضاف إستومين: "إذا تحدثنا عن الجميع باعتبارهم مجموع سكان أوكرانيا، فمن غير المرجح (أنهم سيقاتلون). ولكن إذا أخذنا على وجه التحديد المواطنين المسؤولين عن الخدمة العسكرية، فمن الممكن تماما. أود أن أقول هذا: كل رجل "يجب أن يفهم أنه، على الأرجح، سيتعين علينا الدفاع عن وطننا بالسلاح بأيدينا"، حسبما ذكرت صحيفة "سترانا.أو" الأوكرانية.