عمالقة القارة العجوز يعززون آمالهم في بلوغ الأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي

عزز العديد من عمالقة الكرة الأوروبية آمالهم في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة الدوري الأوروبي، بعدما حافظوا على العلامة الكاملة حتى الآن، بعد انتهاء الجولة الثانية من مرحلة المجموعات مساء الخميس.

وواصل ويستهام يونايتد الإنجليزي انطلاقته الناجحة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وفاز ويستهام 2 / 1 على مضيفه فرايبورج الألماني بالجولة الثانية للمجموعة الأولى في المسابقة القارية، التي شهدت تعادل باتشكا توبولا الصربي مع ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2 / 2.

وانفرد ويستهام، المتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، بصدارة ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين توقف رصيد فرايبورج عند 3 نقاط في المركز الثاني، وأحتل أولمبياكوس وباتشكا المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

Two wins out of two in the @EuropaLeague ⚒️ pic.twitter.com/3GG8VqZPi6

— West Ham United (@WestHam) October 5, 2023