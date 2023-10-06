عمالقة القارة العجوز يعززون آمالهم في بلوغ الأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي

عزز العديد من عمالقة الكرة الأوروبية آمالهم في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة الدوري الأوروبي، بعدما حافظوا على العلامة الكاملة حتى الآن، بعد انتهاء الجولة الثانية من مرحلة المجموعات مساء الخميس.

وواصل ويستهام يونايتد الإنجليزي انطلاقته الناجحة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وفاز ويستهام 2 / 1 على مضيفه فرايبورج الألماني بالجولة الثانية للمجموعة الأولى في المسابقة القارية، التي شهدت تعادل باتشكا توبولا الصربي مع ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2 / 2.

وانفرد ويستهام، المتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، بصدارة ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين توقف رصيد فرايبورج عند 3 نقاط في المركز الثاني، وأحتل أولمبياكوس وباتشكا المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

Two wins out of two in the @EuropaLeague ⚒️ pic.twitter.com/3GG8VqZPi6 — West Ham United (@WestHam) October 5, 2023

وعلى ملعب (شفارزفالد ستاديون)، بادر ويستهام بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثامنة بواسطة لوكا باكيتا، لكن رونالد شالاي أحرز هدف التعادل لفرايبورج في الدقيقة 49.

ولم يهنأ الفريق الألماني بهدف التعادل كثيرا، بعدما سجل النجم الدولي المغربي نايف أكرد الهدف الثاني لويستهام في الدقيقة 66، ليمنحه 3 نقاط ثمينة، محققا انتصاره الثاني على التوالي.

وفي المجموعة الثانية، تعادل أولمبيك مارسيليا الفرنسي 2 / 2 مع ضيفه برايتون الإنجليزي، كما تعادل آيك أثينا اليوناني مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 1 / 1.

وبقي آيك في الصدارة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين أمام مارسيليا وأياكس، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما قبع برايتون في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي العاصمة اليونانية أثينا، تقدم أياكس عن طريق ستيفن بيرجوين في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، لكن دوماجوف فيدا تعادل لمصلحة آيك في الدقيقة 76.

وعلى ملعب (فيلدروم)، تقدم مارسيليا بهدفين نظيفين عن طريق شانسيل مبيمبا وجوردان فيرتو في الدقيقتين 19 و20 على الترتيب، غير أن برايتون استعاد اتزانه في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين من خلال باسكال جروز وجواو بيدرو في الدقيقتين 54 و88 من ركلة جزاء على الترتيب.

⏱️ 90+7’ | #OMBHAFC 2️⃣-2️⃣ Rejoints au score en fin de match, nos Olympiens concèdent le nul face à Brighton. 🗓️ Prochain rendez-vous ce dimanche à l’@orangevelodrome face au Havre. pic.twitter.com/UWH3hL7dG1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 5, 2023

وتعقدت الأمور كثيرا في المجموعة الثالثة عقب فوز ريال بيتيس الإسباني على ضيفه سبارتا براغ التشيكي 2 / 1، وآريس ليماوسول القبرصي على ضيفه رينجرز الأسكتلندي بنفس النتيجة.

وتساوت الفرق الأربعة في رصيد 3 نقاط، عقب فوز كل منها في لقاء وخسارته في الآخر، لتحسم فارق الأهداف الترتيب، حيث تقاسم ليماسول وسبارتا براغ الصدارة، بعدما أحرز كل منهما 4 أهداف واستقبلا مثلهما، في حين جاء رينجرز وبيتيس في المركز الثاني، بعدما سجلا هدفين وتلقت شباكهما هدفين أيضا.

وحافظ أتالانتا الإيطالي على بدايته المثالية أيضا، بفضل انتصاره 2 / 1 على مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي في المجموعة الرابعة، التي شهدت فوز شتورم جراتس النمساوي على مضيفه راكوف البولندي 1 / صفر.

وتربع أتالانتا على القمة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، فيما احتل سبورتنج لشبونة وشتورم جراتس المركزين الثاني والثالث على التوالي برصيد 3 نقاط لكل منهما، وتذيل راكوف الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الخامسة، حقق ليفربول الإنجليزي فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه سانت جيلواز البلجيكي، فيما تغلب تولوز الفرنسي 1 / صفر على ضيفه لاسك لينز النمساوي.

وتواجد ليفربول على قمة الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه تولوز، بينما تواجد سانت جيلواز في المركز الثالث بنقطة وحيدة، وقبع لاسك لينز في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

وأحرز الهولندي الشاب ريان جرافينبيرش الهدف الاول لليفربول في الدقيقة 44، فيما تكفل البرتغالي ديوجو جوتا بإحراز الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

Two wins from two in the #UEL ✊ pic.twitter.com/yQgQpIykoy — Liverpool FC (@LFC) October 5, 2023

وارتقى باناثانيكوس اليوناني لصدارة المجموعة السادسة، رغم تعادله بدون أهداف مع مضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي، في حين حقق فياريال الإسباني فوزه الأول بالمجموعة بعدما تغلب 1 / صفر على ضيفه رين الفرنسي.

وارتفع رصيد باناثانيكوس إلى 4 نقاط في القمة، بفارق نقطة أمام فياريال، الذي يحتل المركز الثاني، الذي تفوق بفارق الأهداف على رين، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في رصيد 3 نقاط، وبقي مكابي حيفا في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.

وحقق روما الإيطالي انتصارا كاسحا 4 / صفر على ضيفه سيرفيت السويسري في المجموعة السابعة، التي شهدت فوز سلافيا براغ التشيكي الساحق على ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بنتيجة 6 / صفر.

وأحرز النجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الأول لروما في الدقيقة 21، فيما أضاف زميلاه أندريا بيلوتي ولورينزو بيليجريني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 46 و52 على الترتيب.

وعاد بيلوتي للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الرابع لروما وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 59.

واحتل سلافيا براغ وروما المركزين الأول والثاني على الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما تواجد سيرفيت وشيريف في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.

وفي المجموعة الثامنة، اقتنص بايرليفركوزن الألماني فوزا ثمينا 2 / 1 من ملعب مضيفه مولده النرويجي، بينما تغلب كارباكا آجدام الأذربيجاني 1 / صفر على مضيفه هاكن السويدي.

وتواجد ليفركوزن وكاراباكا في المركزين الاول والثاني على الترتيب برصيد 6 نقاط لكل منهما، في حين احتل مولده وهاكن المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.