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طارق حامدي يحقق الميدالية البرونزية في الكاراتيه ضمن دورة الألعاب الآسيوية

6 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
طارق حامدي
طارق حامدي

حقق السعودي طارق حامدي الميدالية البرونزية في الكاراتيه ضمن دورة الألعاب الآسيوية.

ونال لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه "طارق حامدي" الميدالية البرونزية في وزن فوق 84 كجم بعد تغلبه على نظيره النيبالي "شريستا بيبلاف لال" بنتيجة 9 - 1 ضمن نزال آسياد هانغتشو2022.