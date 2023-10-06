طارق حامدي يحقق الميدالية البرونزية في الكاراتيه ضمن دورة الألعاب الآسيوية

حقق السعودي طارق حامدي الميدالية البرونزية في الكاراتيه ضمن دورة الألعاب الآسيوية.

بــــرونزيــــة سعــــوديــــة 🥋🥉 - نال لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه "طارق حامدي" الميدالية البرونزية في وزن فوق 84 كجم بعد تغلبه على نظيره النيبالي "شريستا بيبلاف لال" بنتيجة 9 - 1 ضمن نزال آسياد #هانغتشو2022 تهــــــانينــــا 🙏💚💚#السعودية_في_الاسياد | #saudiinasiad… pic.twitter.com/OuN5r4yavB — Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) October 6, 2023

ونال لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه "طارق حامدي" الميدالية البرونزية في وزن فوق 84 كجم بعد تغلبه على نظيره النيبالي "شريستا بيبلاف لال" بنتيجة 9 - 1 ضمن نزال آسياد هانغتشو2022.