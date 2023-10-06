“وقاء” يعلن بدء حملة تحصين المواشي ضد “الحمى القلاعية”

أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، عن بدء حملة تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية بالمملكة، للحملة الوطنية الثانية لمكافحة مرض الحمى القلاعية التي تشهدها المملكة تحت إشراف مركز وقاء بهدف حماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية واستدامتها.

وأكد المركز أن الفرق البيطرية المتخصصة بإدارات الصحة الحيوانية في فروع مركز وقاء المختلفة قد بدأت في أعمال تحصين المواشي المستهدفة ضمن الحملة والتي تستمر لمدة 9 أسابيع ابتداءً من 1/ 10/ 2023م وحتى 30/ 11/ 2023م، وتهدف لرفع وتعزيز مناعة المواشي القابلة للإصابة بالمرض.