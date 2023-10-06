تركيا تدعو واشنطن للتوقف عن التعاون مع حزب العمال الكردستاني

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، عن دعوته للولايات المتحدة للتوقف عن التعاون مع حزب العمال الكردستاني وجناحه المسلح في شمال سوريا. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.

وأوضحت الوزارة أن فيدان أكد ضرورة أن تتوقف الولايات المتحدة عن التعاون مع تنظيم "واي بي جي" الإرهابي في شمال سوريا، بناءً على العلاقات التحالفية بين تركيا والولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أن تركيا ستواصل بكل إصرار عملياتها لمكافحة الإرهاب في شمالي العراق وسوريا.

كما ناقش الوزيران آلية فض الاشتباك مع القوات الأمريكية الناشطة في سوريا والعراق، في إطار العمليات التركية المستمرة بالمنطقة.

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