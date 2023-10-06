قائد لايبزيج يجدد عقده حتى عام 2027

أعلن نادي لايبزيج الألماني اليوم الجمعة عن تجديد عقد مدافعه وقائد الفريق ويلي أوربان حتى عام 2027.

وكان أوربان، الذي يتعافى حاليا من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، انضم إلى لايبزيج في صيف عام 2015، ويستعد الآن للبقاء في النادي للموسم الثاني عشر على الأقل.

من جانبه، قال روفن شرودر، المدير الرياضي للايبزيج، "ويلي أوربان لاعب وشخصية رائعة، كنادي وكفريق لا يمكننا سوى الفخر بوجوده هنا".

أما أوربان فقال "المحادثات مع النادي كانت إيجابية للغاية، ووافقت سريعا على البقاء لعامين، إنه أمر مناسب للغاية بالنسبة لي وأنا سعيد حقا بأن هذه الرحلة ستتواصل".