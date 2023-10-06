ريمونتادا أبها تذكّر النصر بمواجهة عمرها 6 أعوام

أعادت "الريمونتادا" التي حققها أبها أمام النصر للأذهان مباراة الفريق الأصفر ضد الاتفاق التي أقيمت قبل نحو 6 أعوام في دوري المحترفين.

وتوقفت سلسلة انتصارات النصر بعدما تعادل على ملعبه "الأول بارك" مع أبها بنتيجة 2-2 مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن لهذا الموسم.

وجاء التعادل بعد 6 انتصارات متتالية للنصر في دوري روشن.

وتقدم "العالمي" بهدفين دون رد في الشوط الأول، لكن أبها عاد وسجل مثلهما في الشوط الثاني، حيث أحرز الكاميروني كارل إيكامبي هدفًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وحسب شبكة "أوبتا"، لأول مرة يتقدم النصر بهدفين في مباراة بدوري المحترفين ولا يتمكن من الفوز في النهاية، منذ مباراته ضد الاتفاق في أغسطس 2017.

ففي تلك المباراة التي جاءت ضمن الجولة الثانية من موسم 2017-2018، تقدم النصر بهدفين، إلا أن الاتفاق رد بثنائية، كان آخرها بتوقيع هزاع الهزاع في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، في سيناريو مشابه لمباراة اليوم.