صيام الاتحاد في الديربي يعيده 5 أعوام إلى الوراء

حقق الاتحاد رقمًا سلبيًا بعد خسارته على يد الأهلي في "ديربي جدة" ضمن تاسع جولات دوري روشن للمحترفين.

وانهزم الاتحاد على أرضه بهدف أمام جاره الاتحاد في مباراة أقيمت مساء اليوم الجمعة.

وفشل الاتحاد في تسجيل أي هدف طوال المباراة، حيث تعملق السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، فيما ألغى الحكم هدفين سجلهما كريم بنزيما في الشوط الثاني.

وهذه هي المباراة الثانية على التوالي في دوري روشن التي يفشل فيها الاتحاد بالتسجيل، بعد أن تعادل سلبيًا مع الفيحاء في الجولة الثامنة.

وحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا"، المتخصصة في الإحصائيات والأرقام، فإن الاتحاد فشل في التسجيل في مباراتين متتاليتين بدوري المحترفين لأول مرة منذ الفترة بين أغسطس وسبتمبر 2018، أي منذ نحو 5 أعوام.

20-2 - #الاتحاد لا يسجّل في مباراتين متتاليتين بدوري المحترفين للمرة الأولى منذ أغسطس – سبتمبر 2018.#الأهلي يعود للانتصارات في #ديربي_جدة للمرة الأولى منذ أغسطس 2020. pic.twitter.com/4KF6hTOnEO — OptaArabi (@OptaArabi) October 6, 2023

ففي تلك الفترة، خسر الاتحاد على يد الشباب 0-1، والقادسية 0-3 في الجولتين الأولى والثانية من موسم 2018-2019.