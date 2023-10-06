“فيفا” يعلن الجدول الزمني لتقديم ملفات الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجمعة اعتماد الجدول الزمني المحدد لتقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وذكر "فيفا" في بيان رسمي أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لعملية تقديم ملفات الترشح أمام اتحادات آسيا وأوقيانوسيا بما يتوافق مع معايير وشروط الاتحاد الدولي.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستكون عند 31 أكتوبر الجاري، وبها يكون الموعد النهائي لتلقي الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشح.

وأشار "فيفا" إلى أن المرحلة الثالثة ستكون بتاريخ 30 نوفمبر المقبل وهي موعد إتمام اتفاقيات الترشح.

وأوضح "فيفا" أن المرحلة الرابعة بتاريخ 4 ديسمبر المقبل وهي إرسال الاتحاد الدولي لكرة القدم جميع وثائق الترشح والاستضافة إلى الاتحادات الأعضاء.

وحسب "فيفا"، فإن المرحلة الخامسة ستكون في شهر يناير 2024، وهي إقامة ورشات عمل إعلامية حول عملية تقديم العطاءات، على أن تكون المرحلة السادسة في يوليو 2024 وتتمثل في إكمال الملفات وإرسالها إلى الاتحاد الدولي.

ولفت "فيفا" إلى أن المرحلة السابعة في الربع الثالث من 2024 وهي تقييم ملفات الترشح التي تقدمت لاستضافة مونديال 2034، مشيرًا إلى أن المرحلة الثامنة في الربع الرابع من 2024 وفيها نشر لتقييم ملفات الترشح.

واختتم "المرحلة التاسعة في الربع الرابع من 2024 ويتم من خلالها اختيار البلد المضيف لمونديال 2034".

يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت الأربعاء نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.