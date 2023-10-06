مانشيني يعلن قائمة المنتخب السعودي لوديتي نيجيريا ومالي.. وعودة الفرج

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، قائمة الأخضر التي تستعد للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سينطلق غدًا الأحد في مدينة لاجوس البرتغالية، ويتضمن مباراتين وديتين ضد نيجيريا ومالي.

ويخوض منتخب الأخضر معسكره خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، إلى جانب منتخبات عمان، قيرغستان، تايلاند.

ويخوض "الأخضر" خلال معسكره في الفترة من 8 أكتوبر وحتى 17 أكتوبر مباراتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا يوم 13 أكتوبر، والثانية أمام منتخب مالي يوم 17 من نفس الشهر، وستلعب كلا المباراتين على ملعب "بورتيماو".

وشهدت القائمة، التي ضمت 31 لاعبًا، عودة سلمان الفرج، لاعب الهلال، بعد غيابه عن الأخضر طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

قائمة منتخب السعودية

محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، محمد مران.