بمسدس لعبة.. طفلان يحاولان سرقة “كشك” في ألمانيا

حاول طفلان ملثمان سرقة كشك بالقرب من محطة القطار في مدينة نويبراندنبرج الألمانية باستخدام مسدس لعبة.

وأبلغ شهود عيان الشرطة للصبيين البالغين من العمر 10 و14 عامًا.

وقالت الشرطة، الجمعة، إنه عندما وصل أفراد تابعين لها إلى محطة القطار في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن، أزال الصبيان القناع عن وجهيهما بسرعة وجلسا على مقعد.

وعندما سُئل الطفلان عن الحادثة، اعترفا بأن الطفل البالغ من العمر 10 سنوات أراد سرقة كشك محطة القطار وأقنع صديقه بالانضمام إليه. وعندما قامت الشرطة بتفتيشهما، عثرت على مسدس لعبة وسكين.

وتم نقل الأطفال إلى المخفر حتى اصطحبهما الأوصياء القانونيون عليهما.