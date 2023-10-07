نجاح إطلاق أول صاروخ إسباني تبتكره شركة خاصة

أطلقت شركة "بي ال دي سبايس" الإسبانية، اليوم السبت، بنجاح صاروخها الصغير "ميورا-1" من جنوب إسبانيا، في أول عملية إطلاق لصاروخ من قبل شركة خاصة بالكامل في أوروبا.

بدأت عملية إطلاق الصاروخ عند الساعة 2,19 ( 00,19 بتوقيت غرينتش) من قاعدة عسكرية في محافظة ولبة.

وأكدت الشركة في بيان أنّها "تمت بنجاح وحققت كل أهدافها التقنية".

ووفقًا لموقع "بي ال دي سبايس"، وصل الصاروخ إلى ارتفاع 46 كيلومتراً فوق خليج قادس.

وكما كان مخططًا، أنهى الصاروخ رحلته بعد خمس دقائق في المحيط الأطلسي، حيث أرسلت الشركة فريقاً لاستعادته.

وألغيت المحاولة الأولى لإطلاق الصاروخ "ميورا-1" في مايو بسبب الرياح القوية على ارتفاعات عالية.

وفشلت المحاولة الثانية في يونيو بسبب مشكلة فنية مما أدى إلى توقف عملية الإقلاع مع تصاعد الدخان واللهب من الصاروخ.