القبض على مواطنين بالخرج أحدهما أطلق النار من سلاح والآخر وثّق ونشر

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، القبض على شخصيْن لإطلاق أحدهما النار من سلاح ناري في الهواء، والآخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره.

وفي التفاصيل، تَمكنت قوات الأمن من القبض على مواطنيْن في محافظة الخرج، ظهر أحدهما في محتوى مرئي يطلق النار من سلاح ناري بحوزته في الهواء معرّضًا حياة الآخرين للخطر.

وأضاف الأمن العام أنه تم القبض على شخص آخر مرافق له لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره في منصات التواصل الاجتماعي.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.