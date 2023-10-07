خادم الحرمين يصل إلى الرياض قادماً من نيوم

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم إلى الرياض قادماً من نيوم.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن فهد، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز بن إبراهيم الفيصل، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للعيادات الملكية الدكتور صالح بن علي القحطاني، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد غادر نيوم في وقت سابق اليوم.