كوريا الجنوبية تتوج بدورة الألعاب الآسيوية في كرة القدم

توج منتخب كوريا الجنوبية بلقب دورة الألعاب الآسيوية في كرة قدم، بفوزه في المباراة النهائية مساء اليوم السبت على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقدم كوتارو يوتشينو بهدف للساموراي الياباني في الدقيقة الثانية، لكن المنتخب الكوري رد بهدفين حملا توقيع جيونج وو يونج وتشو يونج ووك في الدقيقتين 27 و56.

وحصد منتخب أوزبكستان المركز الثالث بفوزه على منتخب هونج كونج 4-صفر في مباراة تحديد المركز الثالث.

يذكر أن المنتخب السعودي ودع منافسات كرة القدم في الدور ربع النهائي بالخسارة على يد نظيره أوزبكستان بنتيجة 1-2.