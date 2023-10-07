محمود عباس يؤكد ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي والممارسات القائمة ضد الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي والممارسات القائمة ضد الشعب الفلسطيني.

أشار إلى أن هذا التصعيد ناتج عن سياسات المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى. وأكد على أن عدم تطبيق القرارات الدولية والقانون الدولي على إسرائيل والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، يجعل الأمور تتجه نحو الانفجار.

من جهته، أشار بلينكن إلى أن بلاده تعمل مع الجهات الفاعلة لوقف التصعيد الحاصل، مؤكداً على أهمية البقاء على تواصل.

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