العاهل الأردني لبايدن: يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة

تلقى الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم من خلاله مناقشة الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتم التركيز خلال الاتصال على وقف التصعيد الخطير وحماية المدنيين. وطالب الملك العاهل بضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة والمناطق المحيطة بها، وتحذير من تداول دوامة عنف جديدة.

أكد الملك عبدالله على أهمية إنهاء جميع الممارسات التي تزيد من التوتر، وضرورة إيجاد حلاً سياسياً حقيقياً لتحقيق السلام، معتمداً على حلاً بناء على حل الدولتين، يؤمن بذلك قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والذاتية على حدود عام 1967، وعاصمتها في القدس الشرقية.

وأكد أن هذا الطريق هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل وضمان الأمن والاستقرار للجميع. كما حذر من أن استمرار التصعيد سيكون له تأثيرات سلبية على المنطقة، وشدد على أهمية ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القوانين الدولية الإنسانية.

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