تعادل الوحدة والفيحاء.. والخليج والرائد يرتضيان بنقطة

تعادل الوحدة مع ضيفه الفيحاء بنتيجة 1-1 مساء اليوم السبت، في ختام الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين لهذا الموسم.

وتقدم الفيحاء عن طريق هنري أونيكورو في الدقيقة 23، قبل أن يدرك جواد اليامق التعادل للوحدة في الدقيقة 75.

ورفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة أقيمت في التوقيت ذاته، خيم التعادل السلبي على مواجهة الخليج وضيفه الرائد، ليحصل كل منهما على نقطة وحيدة.

ورفع الخليج رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما يحتل الرائد المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 5 نقاط.