جيرو يحرس مرمى ميلان في فوز مثير على جنوى

خطف ميلان فوزًا مثيرًا على أرض مضيفه جنوى 1-صفر، مساء السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وسجل كريستيان بولسيتش هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 87.

بوليسيتش يفعلها ✅ النجم الأمريكي يخطف هدفاً حاسماً لميلان في مرمى جنوى بالدقائق الأخيرة ⚽️#جنوى_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/1TRcmQlwcw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 7, 2023

وشهدت المباراة تعرض مايك مانيان حارس مرمى ميلان للطرد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ولعب المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو كحارس مرمى بدلًا منه في الدقائق المتبقية من الوقت المحستب بدلًا من الضائع، بسبب استنفاذ الفريق تغييراته الخمسة.

أوليفييه جيرو ينقذ ميلان بتصد عالمي في الثواني الأخيرة أمام هجوم جنوى 🧤 حارس المرمى #جنوى_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/tN708bBZFn — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 7, 2023

كما تعرض جوسيب مارتينيز، حارس جنوى، للطرد أيضًا في وقت لاحق، قبل صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة، ليخطف صدارة الترتيب مستغلا تعثر غريمه التقليدي إنتر ميلان وتعادله 2/2 في وقت سابق من السبت مع ضيفه بولونيا، ليبتعد عنه بفارق نقطتين.

وتجمد رصيد جنوى عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.