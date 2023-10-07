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جيرو يحرس مرمى ميلان في فوز مثير على جنوى

8 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
أوليفيه جيرو
أوليفيه جيرو

خطف ميلان فوزًا مثيرًا على أرض مضيفه جنوى 1-صفر، مساء السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وسجل كريستيان بولسيتش هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة تعرض مايك مانيان حارس مرمى ميلان للطرد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ولعب المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو كحارس مرمى بدلًا منه في الدقائق المتبقية من الوقت المحستب بدلًا من الضائع، بسبب استنفاذ الفريق تغييراته الخمسة.

كما تعرض جوسيب مارتينيز، حارس جنوى، للطرد أيضًا في وقت لاحق، قبل صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة، ليخطف صدارة الترتيب مستغلا تعثر غريمه التقليدي إنتر ميلان وتعادله 2/2 في وقت سابق من السبت مع ضيفه بولونيا، ليبتعد عنه بفارق نقطتين.

وتجمد رصيد جنوى عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.