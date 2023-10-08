مقتل أكثر من 2000 شخص جراء زلزال مدمر ضرب أفغانستان

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت أفغانستان إلى أكثر من 2000 شخص، فيما تزال عمليات الإنقاذ جارية لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

وقال متحدث باسم حركة طالبان لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن نحو ألفي شخص لقوا حتفهم جراء الزلازب المدمرة التي ضربت البلاد، مشيرًا إلى أنها الأعنف منذ نحو عقدين.

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وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلازل التي وقعت، أمس السبت، كان مركزها على بعد 35 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات، وبلغت قوة أحدها 6.3 درجة، أعقبتهما هزات ارتدادية.

يشار إلى أنه في شهر يونيو عام 2022م، ضرب زلزالاً قويًا منطقة نائية شرقي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص وشرد عشرات الآلاف.