الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 313 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الشهداء في الأراضي الفلسطينية جراء الغارات الإسرائيلية، 313 فلسطينيًا على الأقل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" إن الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي أوقعت أكثر من 2000 مصابًا على الأقل.

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هذا وتتواصل المعارك لليوم الثاني على التوالي، بين فصائل فلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في مناطق غلاف قطاع غزة، وشنت الفصائل الفلسطينية عملية عسكرية مباغته أطلقت عليها "طوفان الأٌقصى" فيما رد الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق عملية "السيف الحديدي".

وسقط العشرات من الجانبين خلال الاشتباكات التي اندلعت منذ فجر أمس السبت وتتواصل حتى اللحظة في عدة مناطق في الأراضي المحتلة.