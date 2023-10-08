غياب ليفاندوفسكي يبشر برشلونة أمام غرناطة

يتفائل نادي برشلونة الإسباني بغياب مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي رغم أنه يمثل قوة ضاربة في الخط الأمامي للفريق الكتالوني.

ويحل برشلونة ضيفا على غرناطة مساء اليوم الأحد على ملعب نويفو لوس كارمينيس في ختام منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

ويفقد برشلونة خدمات روبرت ليفاندوفسكي في مواجهة غرناطة بداعي الإصابة، لكن رغم ذلك فإن غيابه يثير تفاؤل جماهير البارسا بشأن تحقيق نتيجة إيجابية.

وحسبما كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة فاز في جميع المباريات التي لعبها بدون ليفاندوفسكي.

وخاض برشلونة سبع مباريات خلال الموسم الماضي 2022-2023 وسط غياب ليفاندوفسكي، وفاز في جميعها.

وانتهت خمس من تلك المباريات لصالح برشلونة بنتيجة 1-0.

ويعد ليفاندوفسكي هداف برشلونة هذا الموسم بعدما سجل 6 أهداف، بواقع خمسة أهداف في الدوري الإسباني وهدف في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن صاحب الـ35 عاما تعرض للإصابة في المباراة الماضية لبرشلونة أمام بورتو البرتغالي، وذكرت تقارير أنه سيغيب عن الملاعب لمدة شهر.