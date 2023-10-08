أيرلندي يتخلى عن المال والتكنولوجيا لهذا السبب

تخلى الأيرلندي مارك بويل عن امتلاك المال في عام 2008 ويعيش أسلوب حياة خالية من النقود منذ ذلك الحين.

تجنب بويل أيضًا التكنولوجيا من الكهرباء والراديو والإنترنت واعتمد حياة أكثر طبيعية ويعيش من الزراعة وفاكهة أشجار الغابة، حيث اعتمد على الطبيعة والمهارات التي اكتسبها ليقوم بهذه التجربة.

يعيش مارك بويل حاليًا على أطراف غابة بمنطقة باث في جنوب غرب إنجلترا.

تخرج بويل من الجامعة بشهادة في إدارة الأعمال والاقتصاد، ووجد وظيفة جيدة الأجر في شركة للأغذية العضوية في بريستول، بالمملكة المتحدة.

كل شيء في حياة بويل تغير في إحدى ليالي عام 2008، خلال جلسة فلسفية ودية مع صديقه، وكانوا يناقشون مشاكل العالم وكيفية معالجتها بشكل أفضل لإحداث فرق فعلي.

بعدها، باع مارك بويل منزله باهظ الثمن، وانتقل إلى العيش في كوخ تبرع به له شخص، وبدأ حياته الخالية من المال.

وكانت الأشهر القليلة الأولى صعبة، لأنه كان بحاجة إلى استبدال وسائل الراحة التي اعتاد عليها، بأشياء يمكنه الحصول عليها مجانًا من الطبيعة.

وقال مارك بويل: "إن أسلوب الحياة هذا الذي أتبعه الآن يُطلق عليه اسم (الحياة البسيطة) لكنه في الواقع معقد للغاية للكثيرين لأنهم لم يعيشوا التجربة".