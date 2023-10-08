بايدن يأمر بـ”دعم إضافي” لإسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن أن واشنطن ستعلن حزمة مساعدات جديدة لإسرائيل، الأحد، مضيفا أن عرقلة التطبيع المحتمل للعلاقات بين إسرائيل والسعودية ربما يكون من دوافع الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل.

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن"، إن "تفاصيل المساعدة ستُعلن لاحقا"، واصفا الهجوم على إسرائيل بأنه "هجوم إرهابي شنته منظمة إرهابية"، منوهًا إلى أن "الولايات المتحدة لديها علم بتقارير عن مقتل عدة أمريكيين في إسرائيل وتعمل على التحقق من التفاصيل والأعداد".