بايدن يأمر بـ”دعم إضافي” لإسرائيل

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"دعم إضافي" لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد.
وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن "الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإرهابي غير المسبوق لحماس". وكان مسؤول أميركي رفيع قد أشار السبت إلى محادثات جارية بشأن تقديم مساعدة عسكرية أميركية.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن أن واشنطن ستعلن حزمة مساعدات جديدة لإسرائيل، الأحد، مضيفا أن عرقلة التطبيع المحتمل للعلاقات بين إسرائيل والسعودية ربما يكون من دوافع الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل.
وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن"، إن "تفاصيل المساعدة ستُعلن لاحقا"، واصفا الهجوم على إسرائيل بأنه "هجوم إرهابي شنته منظمة إرهابية"، منوهًا إلى أن "الولايات المتحدة لديها علم بتقارير عن مقتل عدة أمريكيين في إسرائيل وتعمل على التحقق من التفاصيل والأعداد".