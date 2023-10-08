تركيا تدمر آبارا ومستودعات للنفط في سوريا تابعة لـ”العمال الكردستاني”

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات الجوية التركية نفذت عملية في شمال سوريا، حيث ضربت أهدافاً لحزب العمال الكردستاني.

وقالت الوزارة في بيانها: "نتيجة للغارة، تم تدمير 6 مواقع لحزب العمال الكردستاني، معظمها آبار ومستودعات للنفط تخضع لسيطرة المنظمة الإرهابية".

وأضافت أن العملية الجوية بدأت في الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي، وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض المدنيين للأذى خلال العملية.

وأشارت إلى أنه "نتيجة للعملية، تم القضاء على عدد كبير من الإرهابيين".

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